В Кызылорде открылась аллея "Писатель"

В казахстанской Кызылорде открылась новая аллея "Қаламгер" ("Писатель"), которую посвятили литераторам и пишущим журналистам - такой подарок сделали журналистам местные власти.

"Мы постарались завершить создание аллеи к большим и важным для всех жителей города, области, страны праздникам - Дню Первого Президента и 30-летию Независимости страны", - рассказал на церемонии открытия заместитель акима города Кызылорды Бектас Нуридинов, передает Sputnik Казахстан.

Заместитель городского главы отдельно поздравил всех пришедших на церемонию открытия писателей, поэтов, корреспондентов, пожелав им успешной реализации планов и достижения самых высоких целей и процветания.

Люди творчества очень положительно оценили внимание властей, оказанное им – как и то, что перерезать ленту на входе на аллею доверили ветеранам региональной журналистики Игорю Титенко и Жолдасбеку Аксакалову, - говорится в сообщении.