В столичном регионе будет морозно и снежно

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Жителей Москвы и области вновь предупредили о гололедице, поскольку днем температура воздуха в регионе составит от нуля до минус двух градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 736 мм рт ст, ветер будет дуть южный, его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, - передает "АиФ".

Предстоящей ночью в столице и области прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, - говорится в сообщении.