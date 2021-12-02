Все три вывозных рейса из Кабула приземлились в Чкаловском

Минувшей ночью в Подмосковье на аэродроме Чкаловский приземлился последний из трех военно-транспортных самолетов с эвакуированными из Афганистана гражданами, - сообщили в Минобороны России.

"Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", - отметили в военном ведомстве, добавив, что пассажиры уже проходят таможенный и противоковидный контроль, передает ТАСС.

Три Ил-76 доставили в РФ более 200 граждан РФ и Афганистана, эвакуация самолетами военно-транспортной авиации (ВТА) граждан РФ, государств - членов ОДКБ и Афганистана была организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.