Падение лиры обернулось отставкой главы Минфина Турции

На фоне рекордного падения курса лиры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил министра финансов и казначейства, - указ об этом был опубликован минувшей ночью в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Вместо Лютфи Эльвана, подавшего заявление об отставке, глава государства назначил на пост министра финансов Нуреддина Небати, который был заместителем руководителя ведомства, - передает ТАСС.

Напомним, с начала года турецкая валюта подешевела на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры, а на прошлой неделе курс поднялся до уровня 13,88 лиры за доллар.