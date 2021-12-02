Украина снова просит денег у Евросоюза - СМИ

Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь, заявил уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца, пишет Блумберг.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", - сказал Буца, отметив, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов, передает РИА Новости.

Новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Украины, превысит 1,2 млрд евро, выделенных за последние два года, - пишет агентство.

Напомним, по данным Еврокомиссии, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, уже составляет 4,4 млрд евро.