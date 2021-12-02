Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане остается стабильным

В Казахстане стабилизировалось число новых инфицированных коронавирусом – так, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает Минздрав Казахстана.

Лидерство по числу новых инфицированных по-прежнему удерживает Нур-Султан – здесь 130 новых пациентов, в Карагандинской области 105 заболевших, замыкает тройку с 91 новым инфицированным Павлодарская область, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных регионах число новых пациентов меньше 90.

Накануне в Казахстане был выявлен 751 заболевший, с начала пандемии в стране подтверждено 973 045 случаев болезни.

Скончались за сутки от ковида и пневмонии 15 казахстанцев.

На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 429 человек, из них в стационарах – 5 348 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 081 пациент, - говорится в сообщении.