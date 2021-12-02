Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Украина обратилась к Европейскому союзу с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь. Об этом заявил уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.

"Мы официально запросили у Еврокомиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", - цитирует его ТАСС.

Буца подчеркнул, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже приступила к переговорам с Евросоюзом по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.

По данным агентства Bloomberg, новый пакет помощи, учитывая масштаб финансовых обязательств Украины за последние два года, составит более 1,2 млрд евро.