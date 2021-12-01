Странную систему ковид-пропусков в Грузии объясняют особенностями генетики и характера

Со вчерашнего дня жители Грузии должны предъявлять ковид-пропуск, чтобы попасть в большинство общественных заведений. Правительство приняло такое решение, чтобы экономика продолжала функционировать, хотя число заболевших в стране растет, а уровень смертности остается одним из самых высоких в мире.

Eurasianet отмечает, что в рамках системы ”зеленых пропусков” граждане будут получать ”зеленый статус", если предоставят свидетельство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Также "зеленый статус" будет присваиваться тем, кто переболел COVID-19, причем когда именно - неважно. Такая особенность системы не соответствует международным нормам и стала источником противоречий в отношении нововведения.

Министерство здравоохранения страны разработало приложение ”Зеленый пропуск”, которое пользователи могут загрузить на свои смартфоны, чтобы подтверждать вакцинацию, сделанный ПЦР-тест или перенесенное заболевание. Те, у кого нет смартфонов, смогут распечатать соответствующие сертификаты.

Посетители отелей, ресторанов, кафе, баров, кино, театров, концертных залов, казино и спортивных клубов должны предоставить "зеленые пропуска", чтобы попасть на территорию заведения. Одновременно правительство отменяет ограничения, по которым учреждениям запрещалось работать после 23:00.

Сотрудники учреждений не обязаны предъявлять никаких сертификатов - еще один фактор, вызывающий беспокойство в связи с введением новой системы.

Приложение также облегчит для граждан Грузии выезд за границу, поскольку посетители 49 стран (большинство из них члены ЕС) могут пересечь границу, предъявив QR-код из приложения.

Но международный стандарт предусматривает, что иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется не дольше полугода, и если кто-нибудь предъявит грузинский код, который подтверждает, что человек переболел коронавирусом более шести месяцев назад, он не будет действителен в других странах.

Почему грузинская система ”Зеленый пропуск” отличается от иностранных аналогов.

”Высказывалось мнение о необходимости ввести полугодовое ограничение. Но я порекомендовал отказаться от него и Координационный совет по борьбе с коронавирусом ко мне прислушался”, - завил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, не объяснив, однако, причины своей рекомендации. - Вне зависимости от того, когда человек переболел COVID-19, он получит зеленый статус”.

Перенесенный коронавирус не гарантирует постоянного иммунитета, говорит заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Чиновники заявили, что рассматривают возможность введения двойной системы пропусков: для внутреннего и для внешнего использования. ”В мире нет такой страны, как Грузия. Мы особенные во всем, и почему бы нам еще не выделиться с зелеными паспортами, - говорит министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. - Так уж заложено у нас в генетике, такой уж у нас характер”. Неизвестно, говорила ли Тикарадзе серьезно, но шутливый тон явно не оправдан в стране, где каждый день от коронавируса умирают 60 человек, и только 27% населения прошли вакцинацию.

"Хотя система ковид-пропусков призвана поощрять вакцинацию, зеленый статус с открытой датой для тех, кто переболел, контрпродуктивная мера, - считает Бидзина Кулумбегов, член Совета по иммунизации, возглавляемого министром здравоохранения, в который также входят медицинские эксперты, консультирующие по вопросам пандемии. - Мы как бы говорим тем, кто переболел COVID-19, что им совершенно не нужно вакцинироваться”.

Предприятия, которым придется принять новые правила, отреагировали по-разному. Учреждениям тоже было бы не лишним подтверждать "зеленый статус", чтобы иметь возможность проводить мероприятия с участием большого количества людей: на данный момент это невозможно даже в рамках нового регулирования.

”Очень нелогично, что гость должен соответствовать критериям, а хозяин - нет, - сказал Шота Бурджанадзе, глава Ассоциации рестораторов. - У учреждений должны быть преимущества. Ресторан, получивший "зеленый статус", должен иметь возможность проводить свадьбы и другие массовые мероприятия, которые на данный момент запрещены”.

Другие предприятия готовы обходить правила. ”Те, кто боятся заболеть коронавирусом, пусть к нам не приходят, - говорит Леван Бахия, владелец нескольких туристических объектов в Тбилиси, - Бизнес не будет придерживаться новых правил". Но предприятия, принимающие посетителей без "зеленых пропусков", будут оштрафованы на 10 тыс. лари ($3,2 тыс.).