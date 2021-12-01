Грузия вводит новые штрафы для курильщиков

С 1 января в Грузии начнут штрафовать тех, кто курит в машине при детях, а также курящих за рулем водителей такси. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений страны.

Водители такси в Грузии будут приравнены к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси - к пассажирам общественного транспорта. Штраф за курение в такси для водителя составит 200 лари, пишет Sputnik Грузия.

Кроме того, штрафы грозят и автолюбителям - за курение в собственном автомобиле в присутствии детей придется заплатить штраф в 50 лари.

Нововведения затронут и бизнес. Как только правительство страны примет поправки, магазины, торгующие табачными изделиями в радиусе 50 м от школ, профучилищ и вузов, начнут штрафовать на 500 лари. Повторное нарушение грозит удвоением штрафа.