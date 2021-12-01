Бизнесмен приобрел для Дагестана эскиз картины "Штурм Ахульго" в Лондоне

Дагестанский предприниматель купил эскиз знаменитой панорамной картины художника Франца Рубо "Штурм Ахульго" о событиях Кавказской войны в аукционном доме Christie’s в Лондоне за 87,5 тыс фунтов (около 8,7 млн рублей). Об этом сообщают СМИ.

Меценат, который отказался раскрывать свое имя, отметил, что основной целью было привезти эскиз в Дагестан. Будучи увлеченным историей родного края человеком, он надеется на восстановление практически утраченной по разным причинам панорамы: авторский эскиз поможет реставраторам передать первоначальный замысел живописца, пишет "АиФ Дагестан".

По словам бизнесмена, картина окажется в России после прохождения таможенных процедур.

Панорама "Штурм Ахульго" посвящена битве между отрядом Отдельного кавказского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Граббе и горцами под предводительством Имама Шамиля за село Ахульго в 1839 году. Русским войскам удалось взять этот населенный пункт, в котором располагалась ставка предводителя горцев.

В настоящее время оригинал панорамы не сохранился полностью. Четыре его фрагмента хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой, как и другие работы художника Рубо, посвященные войне.