Мигрантов в московском ЖКХ стало меньше в 1,6 раза

Количество трудовых мигрантов, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы, значительно уменьшилось, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в интервью "Российской газете".

"Над поручением Сергея Семеновича (Собянина - ред.) работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тыс, то сейчас их около 60 тыс", - пояснил вице-мэр.

Бирюков уточнил, что мигранты трудятся не только дворниками, они работают также слесарями и малярами. Для них обеспечены необходимые бытовые условия: комфортные городки для проживания, медицинское обслуживание.

Чиновник добавил, что уменьшилось в целом число занятых в отрасли - с 600 тыс до 450 тыс человек. Это было сделано за счет новых технологий, роста производительности труда и организации работ.

Вице-мэр отметил, что с каждым годом на предприятиях комплекса городского хозяйства становится все больше работников из числа жителей Москвы и Подмосковья, а также центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей, причем во многих случаях уже сложились семейные династии. "Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата", - уточнил Бирюков.