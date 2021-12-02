Зачем США вооружают Украину

В последнее время Вашингтон прилагает все больше усилий, чтобы обеспечить Киев оружием и усилить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. США одобрили план о предоставлении Украине военного оборудования на сумму $60 млн, намереваясь в будущем отправить еще больше оружия и военных экспертов. При этом Вашингтон заявляет, что российские войска готовятся атаковать соседнюю страну, пишет China Military.

С 2014 года США предоставили Украине военную помощь в объеме $2,5 млрд, причем из них $400 млн только в этом году. Хотя Вашингтон и заявляет о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, за показной щедростью стоят скрытые мотивы.

США пытаются парализовать Европу

Вашингтон всегда рассматривал Россию как стратегического конкурента. Поэтому он и пытается инициировать вокруг страны войны и беспорядки, поддерживая своих союзников, предоставляя им военную помощь и усиливая напряженность между Москвой и Киевом. На протяжении многих лет США использовали ЕС для геополитической борьбы под предлогом предоставления гарантий безопасности. Поскольку в последние годы союзники все больше разобщаются после проведения политики ”Америка прежде всего”, США переключились на Украину, предположив, что она станет идеальным местом для дальнейшего контроля над европейским блоком. Побуждая Украину атаковать Донбасс и говоря о российской угрозе, США держат Восточную Европу в военном и политическом напряжении, принуждая Евросоюз подчиняться своей гегемонии.

Украина - новая золотая жила для военной промышленности

Хотя Вашингтон не заинтересован в масштабном военном конфликте, он не против менее значительных провокаций с целью удовлетворения политических и экономических интересов. Это еще одна причина, по которой США стремятся вооружать Украину. Чтобы привлечь внимание избирателей, американской администрации время от времени необходимо предпринимать показательные шаги. Увещевания вашингтонских ястребов по поводу необходимости быть активнее на Черном море, поддерживать Украину и провоцировать Россию оказались как нельзя кстати. Военная промышленность ждет возможности предложить свое оружие и оборудование очередному клиенту. Корпорации намереваются заработать целое состояние, в случае если НАТО решит сблизиться с Киевом и вооружить украинских военных по западным стандартам.

США подталкивают Украину к катастрофе

Америка не перестает поставлять оружие на Украину под такими благородными предлогами как ”демократия” и ”суверенитет”, подталкивая страну и в целом регион к очередным конфликтам и даже катастрофе. США обозначили Украину краеугольным камнем региональной безопасности, демократии и прав человека, при этом страну раздирают внутренние противоречия, постоянный хаос из-за продолжающегося военного конфликта и слабая экономика.

А если бы ”оранжевой революции” по американской схеме не произошло, могла бы страна избежать такой серьезной разделенности и враждебности? Стала бы Украина жертвой соперничества великих держав, если бы США не пытались использовать ее с целью посягнуть на российское стратегическое пространство?

По сути, использование Украины для сдерживания России и осложнения положения Европы подрывает авторитет и значимость мягкой силы Америки. С одной стороны, чрезмерное вмешательство не идет на пользу никому и только подчеркивает эгоизм и лицемерие Вашингтона по отношению к международному сообществу. С другой, вынужденное ”единство” США с ЕС только ускорит раскол между союзниками.