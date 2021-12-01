Школу туризма запустили в Дагестане

В Махачкале состоялась презентация первой в Дагестане "Школы туризма", сообщает пресс-служба комитета по спорту, туризму и делам молодежи города.

"В Комитете по спорту, туризму и делам молодежи мы презентовали "Школу туризма". "Школа туризма" - первый в Дагестане центр по обучению гидов-экскурсоводов с выдачей дипломов государственного образца", - сказано в сообщении.

Организаторы школы отмечают, что программа обучения для гидов-экскурсоводов будет длиться 256 часов.

"Нам необходимо и важно, чтобы подобные школы проводили свою работу и качественно готовили квалифицированных гидов-экскурсоводов. Мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы и оказывать всяческое содействие для их развития", - заявил врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

Отмечается, что занятия будут проводиться на базе Республиканского образовательного центра, а итоговая аттестация - в ведомстве по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Идея об открытии школы назревала давно, и я очень рад, что наконец-то удалось воплотить ее в жизнь. Постараемся сделать все возможное для благоприятного пребывания гостей. Сейчас ведется раота по увеличению туристических маршрутов по Махачкале, и конечно, нам нужны профессиональные экскурсоводы",- сказал председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов.