Ставропольские фонтаны на зиму станут световыми

Власти Ставрополя нашли интересное применение городским фонтанам - на зимний период их переделали в световые инсталляции, - сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, вместо фонтана "Волна" на Александровской площади города гуляющим по ней предстанут три 70-метровые конструкции из металла, фонтан "Ангел" превратится в 28 струй из света над основанием, имитирующим водные круги, а фонтан на Крепостной горе станет сверкающими волнами диаметром 20 м, - передает "АиФ-Ставрополье".

Световыми инсталляциями стали и другие городские фонтаны - светодинамические конструкции будут защищать их законсервированные механизмы, - поведал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

У фонтанов, помимо эстетической, будет еще одна важная функция – они будут освещать улицы города, а включать их будут вместе с уличным освещением, - пообещали в мэрии города.