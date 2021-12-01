Новая дорога решит проблему с пробками в Краснодаре 

Объездную дорогу вокруг города Краснодар, которая позволит решить проблему с пробками, планируют достроить в 2024 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы можем сказать, что в 2024 году объездная вокруг Краснодара будет функционировать в полном объеме", - сказал он в ходе "прямой линии".

По его словам, в краевую столицу ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. В связи с этим городское руководство предпринимает меры по снижению загруженности дорог.