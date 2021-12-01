Детей, не ходящих в школу, стало в пять раз меньше в Грузии

В Грузии в пять раз сократилось число детей, которые не ходят в школу, сообщил министр образования Михаил Чхенкели в ходе выступления в парламенте.

В начале уходящего года в системе образования при тесном сотрудничестве различных ведомства была разработана госпрограмма идентификации подростков, не посещающих школы.

"Мы смогли идентифицировать детей, которые не посещали школу по разным причинам, и внедрили механизм их возвращения в школы. В итоге число таких детей сократилось с 10 тыс до 2 тыс", - цитирует Чхенкели Sputnik Грузия.

Министр обратил внимание на то, что возглавляемое им продолжает работать над решением этой проблемы и придает ей важное значение.

Так, Минобразования при поддержке UNICEF и правительства Болгарии уже подготовило специальный учебный план для подростков, которые остались без образования.

Ведомство также намерено внедрить практику индивидуальной работы с родителями, опекунами или законными представителями детей, оставшихся вне системы образования.