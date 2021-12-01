Дагестанский депутат ответит в суде за хранение марихуаны

В суд передано дело депутата дагестанского села Гуниб, у которого обнаружили марихуану "в значительном размере". Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, полицейские нашли наркотическое вещество в кармане брюк депутата во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на дороге Чох – Коммуна – Гуниб 27 июля 2021 года. Его остановили для проверки документов.

Депутату предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ ("незаконный оборот наркотических средств") Уголовного кодекса РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.