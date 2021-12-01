СМИ: ФИФА разрешила "Астане" покупать футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с казахстанского клуба "Астана" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщил портал Meta-ratings.kz.

Трансферный бан был наложен "Астану" в конце октября 2021 года.

Соответствующее решение было принято палатой по разрешению споров ФИФА в связи с тем, что клуб не выплатил долги бывшим игрокам команды Дорину Ротариу из Румынии и Рунару Сигурьонссону из Исландии.

Согласно решению, "Астане" запрещалось регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон.