Ревнивый чабан разгромил машину соперника на Ставрополье

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту повреждения автомобиля (ч. 1 ст. 167 УК РФ - "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества") в Апанасенковском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился гражданин, который рассказал о повреждении его иномарки, которая была припаркована у одного из магазинов в селе Дивном.

Стражи порядка установили личность возможного злоумышленника, которым оказался 29-летний местный житель села - чабан одного из колхозов округа.

"Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном и объяснил свои действия личной неприязнью к владельцу автомобиля: мужчина приревновал его к своей девушке", - пояснили в полиции.

Руководствуясь этим мотивом, он вооружился деревянной битой и ночью разбил все стекла машины.

Группа дознания собрала доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Апанасенковский районный суд для рассмотрения по существу.