В мечетях Карачаево-Черкесии возобновили коллективные намазы

Духовное управление мусульман КЧР объявило о возобновлении коллективных молитв в мечетях республики.

"Проведение коллективных молитв будет допускаться с соблюдением масочного режима и социальной дистанции", - говорится в тексте.

Помимо этого, в мечетях возобновят проведение поминальных мероприятий с ограниченным числом участников.

Напомним, что в 20 октября в Карачаево-Черкесии временно запретили коллективные намазы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.