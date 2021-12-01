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В мечетях Карачаево-Черкесии возобновили коллективные намазы

В мечетях Карачаево-Черкесии возобновили коллективные намазы

Духовное управление мусульман КЧР объявило о возобновлении коллективных молитв в мечетях республики.

"Проведение коллективных молитв будет допускаться с соблюдением масочного режима и социальной дистанции", - говорится в тексте.

Помимо этого, в мечетях возобновят проведение поминальных мероприятий с ограниченным числом участников.

Напомним, что в 20 октября в Карачаево-Черкесии временно запретили коллективные намазы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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