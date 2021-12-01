ОПЕК выберет нового генсека в январе

Участники ОПЕК в ходе 182-й конференции обсуждают новую долгосрочную стратегию и план по выбору нового генерального секретаря. Об этом сообщает агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Джавада Оуджи.

Отмечается, что главы ведомств стран коалиции обсудили административные и финансовые вопросы. "Мы также обсудили выбор генсека ОПЕК, срок полномочий Мохаммеда Баркиндо на посту генерального секретаря ОПЕК должен закончиться в августе 2022 года. Сегодня страны-члены ОПЕК попросили представить своих кандидатов к следующему месяцу. Новый генеральный секретарь ОПЕК будет выбран в следующем месяце", - заявил министр.

По данным агентства Bloomberg, в ходе встречи Саудовская Аравия настаивала на назначении нового генсека сегодня, но встретила сопротивление, в частности со стороны Ирака. Своих кандидатов представили Ирак и Кувейт.