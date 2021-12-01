Иностранцы заявили о начале конца света в России
Пользователи Twitter поделились эмоциями в комментариях после просмотра видео, которое было опубликовано на странице аккаунта WeatherSarov1.
В ролике показываются заснеженные улицы и большие сугробы после прихода снежного циклона в Приморский край.
"Конец света начинается с России", — написал один из читателей.
Другой комментатор не стал удивляться, что новости о глобальном потеплении кажутся для жителей России смешными.
"Я жил в похожем климате. Хорошие времена были… Шутка!" — заявил пользователь.
"Это вообще нормально?" — затревожились в комментариях.
Также один из читателей заявил, что такую погоду не смог бы вытерпеть.
Во Владивостоке зафиксировали рекорд по силе ветра за всю историю наблюдений – 34 м/с. На дорогах были образованы метровые сугробы, которые привели к серьезным пробкам.