Иностранцы заявили о начале конца света в России

Пользователи Twitter поделились эмоциями в комментариях после просмотра видео, которое было опубликовано на странице аккаунта WeatherSarov1.

В ролике показываются заснеженные улицы и большие сугробы после прихода снежного циклона в Приморский край.

"Конец света начинается с России", — написал один из читателей.

Другой комментатор не стал удивляться, что новости о глобальном потеплении кажутся для жителей России смешными.

"Я жил в похожем климате. Хорошие времена были… Шутка!" — заявил пользователь.

"Это вообще нормально?" — затревожились в комментариях.

Также один из читателей заявил, что такую погоду не смог бы вытерпеть.

Во Владивостоке зафиксировали рекорд по силе ветра за всю историю наблюдений – 34 м/с. На дорогах были образованы метровые сугробы, которые привели к серьезным пробкам.