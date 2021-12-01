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Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)

Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов Отечественной войны Азербайджана высокотехнологичными протезами, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сначала ветераны с ампутированными нижними или верхними конечностями прошли подготовку к протезированию в центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда, после чего они получили высокотехнологичные электронные протезы 4-го поколения.

По поручению президента Ильхама Алиева, с декабря прошлого года министерство обеспечивает военнослужащих, потерявших конечности в боях за территориальную целостность Азербайджана, высокотехнологичными электронными протезами, в общей сложности 164 военнослужащих получили 172 современных электронных протеза 4-го поколения.

Уточняется, что 149 ветеранов получили протезы нижних конечностей типа Genium: они позволяют свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, в том числе по неровным поверхностям.

Еще 15 ветеранов получили протезы верхних конечностей Ossur Touch Bionics, обладающие специальным программным обеспечением. Биоэлектрическая кисть Ossur i-Limb Ultra имеет 18 различных вариантов захвата, к ней прилагаются шесть силиконовых перчаток разных цветов и размеров на выбор.

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