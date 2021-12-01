Еще одна группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана получила высокотехнологичные протезы (ФОТО)

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов Отечественной войны Азербайджана высокотехнологичными протезами, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сначала ветераны с ампутированными нижними или верхними конечностями прошли подготовку к протезированию в центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда, после чего они получили высокотехнологичные электронные протезы 4-го поколения.

По поручению президента Ильхама Алиева, с декабря прошлого года министерство обеспечивает военнослужащих, потерявших конечности в боях за территориальную целостность Азербайджана, высокотехнологичными электронными протезами, в общей сложности 164 военнослужащих получили 172 современных электронных протеза 4-го поколения.

Уточняется, что 149 ветеранов получили протезы нижних конечностей типа Genium: они позволяют свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, в том числе по неровным поверхностям.

Еще 15 ветеранов получили протезы верхних конечностей Ossur Touch Bionics, обладающие специальным программным обеспечением. Биоэлектрическая кисть Ossur i-Limb Ultra имеет 18 различных вариантов захвата, к ней прилагаются шесть силиконовых перчаток разных цветов и размеров на выбор.