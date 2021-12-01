"Омикрон" попал в США

В США зафиксирован первый пациент с новым омикрон-штаммом коронавируса, об этом заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, он прибыл из Южной Африки в Сан-Франциско (Калифорния) 22 ноября, тест дал положительный результат 29 ноября.

Фаучи добавил, что этот человек находится на карантине, все его контакты отслежены, их тесты дали отрицательный результат.

Врач добавил, что заболевший был вакцинирован. Сейчас у него наблюдаются "легкие симптомы", передает CNN.