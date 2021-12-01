Власти заявили о выходе Ставрополья на плато по коронавирусу

Ставрополье вышло на плато по уровню ежесуточной заболеваемости COVID-19, рассказал министр здравоохранения края Владимир Колесников.

По его словам, в последние две недели показатель стабилизируется.

"Две недели назад мы регистрировали ежедневно порядка 550-570 человек с коронавирусной инфекцией, сейчас это на 100 человек меньше, 450-470 человек в день", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Чиновник уточнил, что стабилизировать ситуацию помогли профилактические и ограничительные меры - такие как шаги по разобщению школьников и студентов, продление каникул, перевод на дистанционную работу 30% госслужащих, а также, в первую очередь, "элементы обязательной вакцинации".