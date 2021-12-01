Молодые астраханские специалисты получили свой профессиональный центр

В Астрахани на базе Астраханского государственного университета (АГУ) открылся Центр оценки и развития управленческих компетенций, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Новая площадка будет содействовать активному сотрудничеству вузов, работодателей и региональной власти. Здесь будут созданы все условия для развития молодежи, ее самореализации и возможности профессионального самоопределения, а применение диагностического инструмента, разработанного в АНО "Россия – страна возможностей", поможет ей сформировать индивидуальные цели профессионального развития, - говорится в сообщении, передает "АиФ Астрахань".

Центр поможет качественному обучению молодых профессионалов и реальной оценке их деятельности, а также поможет дальнейшему развитию кадров и повышению их возможностей на рынке труда, в результате чего на государственной службе в регионе появятся более сильные управленческие кадры.