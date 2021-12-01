Депутат Хамзаев сообщил о подготовке атаки на Дагестан

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале заявил, что на Дагестан и его руководителя Сергея Меликова готовятся "информационные атаки".

"По имеющейся у меня информации уже начаты информационные вбросы вокруг Дагестана и руководителя республики", – написал он.

Депутат отметил, что позиция главы Дагестана по конкуренции среди чиновников "очень не нравится некоторым элитарным прослойкам, привыкшим передавать должности по принципу ДНК". По его словам, они формируют скепсис и негативную повестку среди населения.

Он также подчеркнул, что именно Сергей Меликов принялся решать системные проблемы в республике.