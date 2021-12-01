Российская Арктика становится местом новых судоходных путей и доступа к важным ресурсам

В небольшом арктическом городе Певек пришвартован ”Академик Ломоносов” - первая в мире плавучая атомная электростанция и символ претворения в жизнь планов России в отношении Дальнего Востока. Москва планирует открыть важный судоходный путь через Арктику и облегчить доступ к природным ресурсам, пишет Financial Times.

В порту Певека нет льда всего четыре месяца в год, но Россия намеревается превратить город в центр коммерческого судоходства на Северном морском пути (СМП) по мере того, как изменяющийся климат постепенно облегчает передвижение через Арктику. Электроэнергия, обеспечиваемая ”Академиком Ломоносовым”, сделает город точкой доступа на Чукотку, богатую ценными металлами.

Мало кто в Певеке беспокоится из-за ядерного реактора в порту. ”Какой страх? Нам бояться нечего. Наверное, мы русские уже ничего не боимся. Мы на своем веку такое повидали. Оптимистический настрой терять нельзя, - говорит Игорь Ранав, местный бизнесмен. - Нам сказали, что АЭС оснащена по последнему слову техники и полностью безопасна. Надеюсь, что так и есть”. ”Слава Богу, что у нас теперь есть электростанция, - радуется Наталья Ковешникова, бухгалтер на пенсии, которая всю жизнь прожила в Певеке. - Наконец-то у нас круглый год будет и отопление, и горячая вода”.

Развитием Северного морского пути занимается Росатом, государственная корпорация по атомной энергии. Помимо ведения в эксплуатацию ”Академика Ломоносова”, Росатом также курирует строительство атомных ледоколов, с помощью которых, как надеется компания, судоходство в Арктике станет круглогодичным к середине десятилетия.

Росатом не раскрывает объемы инвестиций в арктические проекты, но уверен в будущей прибыли. ”Мы занимаемся бизнесом. Создаем необходимые условия для осуществления проектов, ориентируясь на инвестиционную привлекательность”, - сказал глава Росатома Алексей Лихачев.

До выхода на полную мощность в 2023 году атомная станция в Певеке будет обеспечивать энергией несколько проектов по добыче полезных ископаемых, в том числе месторождение золота Майское, разработкой которого занималась компания ”Полиметалл” (акции торгуются на Лондонской бирже), и Пыркакай с наибольшими в стране запасами олова.

К концу десятилетия Росатом планирует ввести в эксплуатацию еще четыре плавучих атомных электростанции вдоль Чаунской губы, чтобы обеспечить энергией Баймскую рудную зону. Огромные запасы меди, которая сегодня пользуется большим спросом в связи с переходом на возобновляемые источники, были обнаружены еще в советское время, но для ее добычи не было необходимых технологий, оборудования и инфраструктуры.

”Месторождение находится в глуши. Электричества и дорог нет, добраться туда невозможно”, - говорит Олег Новачук, председатель правления компании KAZ Minerals, которая будет заниматься проектом стоимостью $12 млрд. Начать добычу планируется в 2028 году. Благодаря плавучим реакторам, проект будет обеспечен энергией по разумной цене в течение 60 лет.

Развитие Чукотки, как и всей Арктики, уже давно заявлено одной из целей российской экономики. На этой неделе состоялось пленарное заседание Арктического совета, в котором представлены восемь стран региона. ”России необходимо расширять возможности в Арктике, поскольку там у нас сосредоточены минеральные ресурсы”, - говорил президент РФ Владимир Путин в 2017 году, когда Россия впервые произвела СПГ в Арктике и экспортировала его по Северному морскому пути.

Грузоперевозки по СМП увеличились с 1,5 млн тонн в 2000 году до 33 млн тонн в 2020 году. В основном перевозятся нефть и газ. Объемы должны вырасти до 80 млн тонн в 2024 году.

Росатом ожидает, что общий объем российского экспорта, доставляемого по СМП достигнет 110 млн тонн в следующем десятилетии. Компания также надеется привлечь международный транзит, который, по ее оценкам, должен начаться в 2025 году и достичь как минимум 30 млн тонн в 2030 году.

По мнению руководства атомной корпорации, временная остановка работы Суэцкого канала в этом году в связи с застрявшим контейнеровозом увеличивает шансы на развитие СМП. Северный морской путь короче и может оказаться более выгодным, несмотря на необходимость нанимать ледоколы для сопровождения судов зимой.

Путь из Пусана в Роттердам, например, занимает 27-28 дней через СМП по сравнению с 40 сутками через Суэцкий канал, подсчитал Росатом. ”Разница в 12 дней, когда доставляешь груз стоимостью миллиард долларов, представляется довольно серьезной”, - считает Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора Росатома.

Эмиратская DP World, логистическая компания и портовый оператор, стала первой зарубежной корпорацией, которая подписала соглашение с Росатомом на транзитное сотрудничество по СМП, пообещав вложить $2 млрд в инфраструктуру и флот.

Пандемия коронавируса, нарушившая цепочки поставок, обнажила необходимость дополнительных маршрутов, заявил Султан Ахмед Бин Сулайем, исполнительный директор DP World. Обеспечение эффективного и круглогодичного судоходства по-прежнему непростая задача для Росатома, хотя изменение климата и играет на руку корпорации. Согласно данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, за последние 40 лет сентябрьская (самый теплый месяц) ледяная шапка в Арктике уменьшилась в два раза, а мартовская (самый холодный месяц) - на 10%. Институт прогнозирует, что к середине века ледяной покров потеряет еще две трети своего летнего объема и половину зимнего.

Считается, что потепление океана поможет снизить стоимость грузоперевозок. Меньше льда - меньше ледоколов и быстрее доставка. Однако на данный момент погодные условия и зимний лед по-прежнему представляют проблему, особенно в восточной части СМП. Лед сковал арктические воды в ноябре, раньше, чем ожидалось, и 24 судна оказались в ловушке. Лихачев считает, что всему виной неточный прогноз погоды, возросшая востребованность маршрута и изменение графиков доставок из-за пандемии.

Тем временем жители Певека ощущают себя частью растущей экономики. ”Мы приехали в темный город. Первые несколько лет жизнь здесь угасала. Люди уезжали и ходили слухи, что город скоро закроют, - говорит Павел Рожков, IT-специалист, который приехал из Москвы 9 лет назад. - А потом мы узнали, что власти собираются построить плавучую атомную станцию. Огромные инвестиции потекли в город, он, наконец, начал развиваться”.