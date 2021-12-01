Власти КБР отметили новогодние гуляния из-за коронавируса

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение из-за угрозы распространения коронавируса не проводить в регионе новогодние гуляния, однако улицы, площади и общественные места в городах и селах будут оформлены к празднику для создания новогоднего настроения, соответствующие поручения уже даны главам администраций, - сообщил руководитель региона Казбек Коков.

"В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире и по стране традиционные массовые новогодние гулянья в этом году не предполагают каких-либо концертов или конкурсов, однако прогулки на свежем воздухе никто не отменял", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Праздничные новогодние мероприятия пройдут лишь в детсадах и школах, но и они будут организовываться в закрытых группах и классах со строжайшим соблюдением профилактических мер.