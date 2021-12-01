В горных селах Дагестана полностью восстановили электроснабжение

Прерванное из-за обильных осадков и ветра в горных районах Дагестана электроснабжение восстановлено полностью, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 20:00 среды завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах компании, работа которых была нарушена сегодня утром из-за сильного порывистого ветра", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в восстановительных работах приняли участие 173 бригады энергетиков.

Напомним, что 1 декабря более 230 сел Дагестана лишились электроснабжения из-за дождей и ветров.