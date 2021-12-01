СМИ: частичный локдаун для непривитых могут ввести в Германии

Германские власти намерены ограничить непривитым от коронавируса жителям доступ в магазины розничной торговли, кроме аптек и супермаркетов, а также приостановить работу баров и клубов по всей стране. Об этом пишет портал Focus Online.

По его данным, именно такие меры содержатся в проекте решения, разработанного к завтрашним переговорам об ужесточении мер на фоне очередной волны пандемии. В них примут участие руководство 16 федеральных земель, покидающая пост канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в скором времени займет ее место, пишет ТАСС.

Согласно документу, люди без вакцинации (кроме детей) смогут общаться только в небольшой компании - максимум с двумя представителя другого домохозяйства.

В школах планируется ужесточить масочный режим. Футбольные стадионы разрешат заполнять на 30%, на культурные мероприятия будут пускать максимум 5 тыс человек одновременно.

В кампании по вакцинации примут участие работники аптек, они помогут достигнуть цели - сделать 30 млн прививок до конца года.

Кроме того, власти считают необходимым как можно скорее определиться с введением обязательной вакцинации, сам Шольц уже высказывался в пользу этого шага.