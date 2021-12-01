Жители Киева митингуют против Зеленского на Майдане

На площади Независимости в Киеве организован митинг против действующей украинской власти.

Отмечается, что к центру столицы Украины продолжают подходить люди, сейчас на акции находится около тысячи человек с флагами националистических партий - Национального корпуса, партии "Свобода". Также присутствуют флаги партии экс-главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность", пишет РИА Новости.

Помимо этого, на площади установлена сцена с надписью "Защити Украину - останови переворот". Ведущий мероприятия заявил со сцены, что "действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны".