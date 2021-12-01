Ереван намекнул на необходимость улучшить механизмы реагирования ОДКБ

Организации договора о коллективной безопасности требуется усовершенствовать существующие механизмы реагирования на кризисные ситуации, такое мнение выразил вице-спикер Нацсобрания Армении Акоп Аршакян на онлайн-конференции, посвященной 15-летию создания Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"На международных парламентских площадках с участием наших делегаций мы должны показать единую и согласованную позицию по вопросам, затрагивающим интересы союзников, стран-участниц ОДКБ", - приводит его слова Sputnik Армения.

Политик обратил особое внимание на вопросы информационной безопасности и борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.

Напомним, ранее страны Организации экономического сотрудничества в декларации по итогам 15-го саммита в Ашхабаде поздравили Азербайджан "с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны". В состав ОЭС входят в том числе Казахстан, Киргизия и Таджикистан, являющиеся и членами ОДКБ.