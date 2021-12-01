Член банды Басаева проведет 25 лет в тюрьме за нападение на Дагестан в 1999 году

В Ростове-на-Дону осудили участника нападения на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Боевика из банды Шамиля Басаева признали виновным по статьям 209 УК РФ ("участие в банде"), 279 УК РФ ("вооруженный мятеж") и 317 УК РФ ("посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

Следствие установило, что Умаханов входил в состав объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2000 человек, которая в сентябре 1999 года совершила нападение на Новолакский район Дагестана.

"В результате были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненные, захваченные в заложники работники милиции и гражданские лица, нанесен значительный ущерб экономике республики", — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что суд признал Умаханова виновным в совершении преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При этом отмечается, что уголовное преследование по статьям 209 УК РФ и 279 УК РФ прекращено в связи с истечением сроков давности.