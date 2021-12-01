Житель Ботлиха воровал электричество для майнинговой фермы

Полицейские нашли майнинговую ферму на окраине села Ботлих, в ее создании подозревается 35-летний житель Дахадаевского района. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Как установило следствие, в прошлом месяце мужчина в нежилом помещении обустроил майнинговую ферму для выработки цифровой валюты.

Для этого подозреваемый, не устанавливая приборы учета, подключился к ЛЭП, проходившей неподалеку, после чего подвел провода к майнинговому оборудованию.

"В помещении полицейские обнаружили комплектующие, ноутбук и устройства для выработки цифровой валюты", - уточнили в полиции.

По предварительным данным, сетевая компания понесла ущерб на 257 тыс рублей.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.