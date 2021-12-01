Сезон аренды самокатов и велосипедов в Москве подошел к концу

Департамент транспорта Москвы объявил о окончании сезона аренды велосипедов и самокатов.

"Сегодня закрылись станции велопроката и были перемещены все самокаты сервисов кикшеринга. Но мы снова встретимся весной и уже ждем первые теплые дни", - сказано в публикации.

По данным ведомства, в 2021 году велосипеды арендовали 5 млн раз, самокаты - 8,3 млн.

"В этом сезоне мы увеличили парк велосипедов и самокатов, установили много велопарковок, расширили географию работы сервисов - самокаты и велосипеды появились даже за МКАД. Совсем скоро подведем итоги самого продолжительного шеринг-сезона и расскажем обо всем подробнее", - подчеркнули в пресс-службе.