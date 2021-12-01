Стихия разрушила набережную Батуми

Шторм, ветер и ливни нанесли серьезные повреждения Новому бульвару - визитной карточке Батуми, такое сообщение опубликовано на официальной странице мэрии города в Facebook.

Морские волны засыпали бульвар песком и галькой, пострадала инфраструктура, оказалась размыта береговая линия.

"В результате проливных дождей и шторма на море были повреждены несколько участков береговой линии на Новом бульваре", - приводит слова мэра Арчила Чиковани Sputnik Грузия.

Он уточнил, что работы по ликвидации последствий разгула стихии будут вестись круглосуточно.