Экс-глава села ответит в суде за несуществующих работников в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы администрации Грушкинского сельского поселения Адыге-Хабльского район: его обвиняют в служебном подлоге. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, в апреле 2019 года обвиняемый вписал в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения о людях, якобы взятых на общественные работы при реализации республиканской программы содействия занятости населения. В действительности же никакие работы не велись.

В результате действий обвиняемого были похищены из бюджета средства, которые пошли на оплату труда "работников".

Было открыто уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), теперь его расследование завершено, и с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Экс-чиновник в ходе следствия полностью возместил причиненный ущерб.