В России в ноябре инфляция ускорилась до 8,38%

Инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре сообщалось, что на 22 ноября инфляция составляла 8,05%.

Как заявили в Росстате, недельная инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46%, с начала текущего годы потребительские цены увеличились на 7,51%.

Отмечается, что ключевой вклад внесла туристическая сфера и регулируемые услуги (1,37%). Так, поездки в Турцию подорожали на 55,2%.

"Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,30% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (минус 0,38% после минус 0,10%). На непродовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,17% (0,19% неделей ранее), в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24%)", - сказано в документе ведомства.