Покупательница обокрала продавца на рынке в Кабардино-Балкарии

Кражу, совершенную на рынке, раскрыли в Прохладненском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В воскресенье 28 ноября в отдел полиции обратилась 63-летняя жительница Баксана, которая рассказала, что она работает продавцом на рынке.

"В этот день к ней за покупкой подошла незнакомка, женщина примерила вещь, и, сославшись на то, что товар ей не подошел, ушла", - уточнили в управлении.

Вскоре продавец поняла, что из ее кармана исчезли 5 тыс рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая, которой оказалась 40-летння неоднократно судимая местная жительница. Она призналась в преступлении, отметив, что уже потратила похищенные деньги.

Открыто уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).