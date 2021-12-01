Стало известно, каким Назарбаев видит Нур-Султан в будущем

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился мыслями, каким видит столицу республики Нур-Султан через 20-30 лет.

"Если не будет мечты, сложно жить. Через 20-30 лет Нур-Султан станет большим городом, где будут проживать 3-4 млн человек населения. Город войдет в число крупнейших городов мира", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Также Назарбаев хочет, чтобы Нур-Султан стал крупнейшим городом между Европой и Азией.

По словам первого президента Казахстана, протекающая через столицу река придает особое значение

"У нас на Урале стоит Атырау, тогда он был совсем захудалый. На Сырдарье стоит Кызылорда - там очень плохие условия, экология. А столица, когда стоит на реке, допустим, как Санкт-Петербург на Неве, Москва на Москве-реке - это особый колорит. В Казахстане это единственный город, где посередине вот так протекает река. Относительный центр Казахстана", - подчеркнул он.