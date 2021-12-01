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Путин по телефону поздравил Назарбаева с 30-летием его первого избрания президентом

Фото: сайт Кремля
Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы российский лидер "тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента" Казахстана, говорится в сообщении.

Ранее сегодня глава российского государства направил Нурсултану Назарбаеву поздравительную телеграмму.

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