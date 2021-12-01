Лавров: Россия играет ключевую роль в послевоенном урегулировании между Азербайджаном и Арменией

Москва вносит важный вклад в урегулирование региональных кризисов, в том числе - и на Южном Кавказе. Об этом заявил в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, "в фокусе пристального внимания" России продолжает находиться работа по преодолению региональных конфликтов, в урегулирование которых РФ "вносит конкретный вклад".

Дипломат уточнил, что в том числе имеет в виду "ключевую роль", которую сыграли усилия Москвы в завершении Второй Карабахской войны и в "поиске устойчивых решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном".