Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в ноябре

Люди на Красной площади в Москве ранним утром 2 ноября, когда туман снизил видимость до нескольких метров

Открытие в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ выставки, посвященная Дню Победы и Дню Государственного флага Азербайджанской Республики

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве во время снегопада

Участница концерта из цикла "Гостиная Караева" в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ

Участник акции возложения венков и цветов к Мавзолею В.И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Новогодние украшения на ВДНХ в Москве

Церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна

Танцующие молодые люди на празднике Хануки ("праздник свечей") на Театральной площади в Москве