Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в ноябре
Публикуем самые яркие снимки месяца
Люди на Красной площади в Москве ранним утром 2 ноября, когда туман снизил видимость до нескольких метров
Открытие в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ выставки, посвященная Дню Победы и Дню Государственного флага Азербайджанской Республики
Участник акции возложения венков и цветов к Мавзолею В.И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.