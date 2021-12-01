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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в ноябре

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Люди на Красной площади в Москве ранним утром 2 ноября, когда туман снизил видимость до нескольких метров
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Открытие в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ выставки, посвященная Дню Победы и Дню Государственного флага Азербайджанской Республики
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве во время снегопада
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Участница концерта из цикла "Гостиная Караева" в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Участник акции возложения венков и цветов к Мавзолею В.И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Новогодние украшения на ВДНХ в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Танцующие молодые люди на празднике Хануки ("праздник свечей") на Театральной площади в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Кремль ранним утром 2 ноября, когда туман снизил видимость до нескольких метров

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