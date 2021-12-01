Трое соратников Саакашвили задержаны за сопротивление полиции в Тбилиси

В Грузии задержаны еще три участника акции протеста, прошедшей 29 ноября у Тбилисского городского суда во время заседания по судебному процессу по делу Михаила Саакашвили. Об этом рассказали в МВД республики.

Все задержанные обвиняются в физическом сопротивлении полиции и применении насилия, уточняет Sputnik Грузия.

Кроме того, за аналогичные противоправные деяния задержан освобожденный под залог Бесик Тамлиани - фигурант дела о беспорядках в столице Грузии 20-21 июня 2019 года.

Как установило следствие, на митинге обвиняемые не подчинились законным требованиям правоохранителей, а Тамлиани вдобавок атаковал патрульного полицейского и нанес ему словесные и физические оскорбления.

Остальные двое задержанных во время акции нарушали общественный порядок, оскорбляли стражей порядка, не выполняли их законные требования и оказали сопротивление при задержании, а также подвергли правоохранителей физическому насилию.

Обвиняемые были задержаны по итогам изучения материалов, отражающих факты нарушения закона, и следственных мероприятий.