Иран рассчитывает на политические выгоды от соглашения по газу с Азербайджаном и Туркменистаном

Заключенное соглашение о своповых поставках газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества предусматривает, что ежегодно из Туркменистана (Серахс) в Азербайджан (Астара) через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. Цель Ирана - позиционировать себя в качестве ведущего поставщика газа, а также углубить связи с Азербайджаном и Центральной Азией, пишет The Jerusalem Post.

Министр нефти Ирана Джавад Овджи сообщил государственному иранскому телевидению, что в соответствии с соглашением Иран будет получать газ из Туркменистана и поставлять эквивалентное количество в Азербайджан на границе с Астарой. Это будет иметь определенные последствия для реализации газопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия), а также газотранспортного коридора "Север–Юг".

Закупки Ираном туркменского газа были приостановлены в декабре 2016 года, но с заключением этого соглашения был сделан шаг вперед в отношениях между двумя странами в сфере энергетики. В основе соглашения лежит важный политический посыл, который может помочь Ирану в выполнении плана по превращению в региональный газовый центр.

В Иране считают, что это соглашение может способствовать расширению торговли с Туркменистаном, особенно в газовой сфере. Иран обеспокоен проектами газопровода ТАПИ и Транскаспийского трубопровода, которые лишили бы Иран статуса газового хаба. По мнению экспертов, заключение соглашения о своповых поставках газа с Туркменистаном стало первым шагом в реализации генерального плана министерства нефти Ирана. На картах, распространенных иранскими СМИ, показана возможность для Ирана быть частью различных газопроводов и транзитных маршрутов. Туркменская газовая сеть соединяется с Азербайджаном через Каспийское море и предназначена для экспорта природного газа из Центральной Азии в Европу по Южному газовому коридору.

Транскаспийский газопровод между Туркменистаном и Азербайджаном будет соединен с Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ) на территории Азербайджана. Затем ЮКТ присоединяется к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турции. Это даст Ирану выход в Турцию и Европу через Трансадриатический трубопровод (TAP), включая такие страны как Греция, Албания и Италия.

Сейчас единственным недостающим звеном в Южном газовом коридоре является Транскаспийский газопровод, реализация которого откладывается на протяжении уже многих лет из-за юридических споров по поводу инвестиций и экономического обоснования. В результате Туркменистан, занимающий четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа, еще не подключен к европейскому континенту. Это важно, так как могло бы предоставить Ирану больше влияния в Центральной Азии и сблизить Иран с Турцией и Азербайджаном.

Соглашение о своповых поставках газа стало первым шагом к возрождению отношений в газовой сфере с двумя влиятельными странами Южного газового коридора, и дальнейшее укрепление этих отношений может остановить реализацию Транскаспийского проекта. Туркменистан сыграл значительную роль в двух ключевых газовых транзитных проектах в регионе, которые были разработаны с целью обойти Иран. Теперь Иран хочет восстановить хорошие отношения с Туркменистаном.

Использование иранской газораспределительной сети Туркменистаном также имеет много преимуществ, наиболее очевидным из которых является отсутствие инвестиций, необходимых для строительства новых трубопроводов с непомерными затратами".

Если мы посмотрим на соглашение о своповых поставках газа между Ираном и Туркменистаном с этой точки зрения, мы обнаружим, что его суть не просто в передаче нескольких миллионов кубометров газа, а в том, что договоренность будет использоваться как шаг вперед к изменению баланса на региональном газовом рынке. В ближайшие годы это может иметь серьезные последствия.