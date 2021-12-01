Аэропорт Краснодара установил новый рекорд по пассажиропотоку

Более 4,67 млн человек обслужил аэропорт Краснодара с начала текущего года и тем самым обновил исторический максимум пассажиропотока с момента своего открытия. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

"На сегодняшний день мы обслужили 4 667 055 человек. Таких роскошных цифр в истории аэропорта не было на протяжении всей его 89-летней истории. Предыдущий показатель - 4 642 791 человек - был достигнут в 2019 году по итогам 12 месяцев. В этот раз нам хватило всего 11", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 11 месяцев 2021 года аэропорт обслужил 39 тыс грузов, 26 тыс тонн багажа и 1,7 тыс тонн почты.

"Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и планируем в конце декабря объявить о 5-миллионном пассажире нашей воздушной гавани. Естественно, если того позволит царящая вокруг обстановка", - подчеркнули в пресс-службе.