Блинкен заявил, что завтра встретится с Лавровым

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен собирается завтра "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал сегодня в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"Мои консультации [по ситуации вокруг Украины - ред.] продолжатся завтра на встрече министров иностранных дел ОБСЕ, где я также встречусь с украинским министром иностранных дел Кулебой и российским министром иностранных дел Лавровым", - цитирует его ТАСС.

Американский дипломат считает, что Россия занимается подготовкой военных операций и дестабилизации внутриукраинской ситуации.

Блинкен предупредил, что если Россия вторгнется на Украину, что США примут решительные и "чрезвычайно действенные" экономические меры, от которых ранее Вашингтон воздерживался. Госсекретарь добавил, что о деталях возможных рестрикций Америка заранее сообщит России.