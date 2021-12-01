Urals в Европе упала ниже $70

Цена российской нефти марки Urals в Европе сегодня уменьшилась до уровня ниже $70 за баррель впервые с сентября. Такое сообщение распространило международное ценовое агентство Argus.

В нем говорится, что на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals подешевела по сравнению с 29 ноября на $3,99 за баррель и достигла $69,98 за баррель. В Средиземноморье (CIF Augusta) российская нефть стала стоить $70,28 за баррель, пишет ТАСС.

Уточняется, что Urals падает вслед за снижением мировых котировок на фоне новостей об ужесточении ограничений на передвижение в ряде стран из-за нового штамма коронавируса "омикрон".