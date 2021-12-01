Снаряд времен Второй мировой взорвался на железной дороге в Мюнхене

Во время строительных работ на площадке компании Deutsche Bahn AG в Мюнхене взорвался авиаснаряд времен Второй мировой войны, ранения получили три человека, сообщает издание Focus.

Инцидент произошел недалеко от центральной железнодорожной станции города. Междугороднее и внутригородское движение в этом районе было приостановлено, о сроках его возобновления не сообщается.

Отмечается, что к месту взрыва прибыли полицейские и машины скорой помощи. В полиции заявили, что следов преступления не обнаружено.

По данным агентства Associated Press на строительных работах взорвался снаряд времен Второй мировой войны.